Рубио рассказал об обсуждении в Джидде территориальных уступок со стороны Украины

Американская и украинская стороны во время переговоров в Джидде вели обсуждение возможных территориальных уступок со стороны Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио. Его заявление привело РИА Новости.

Ранее в прессе появились утверждения, что во время встречи в Саудовской Аравии не обсуждался вопрос территориальных уступок. Журналисты сослались на информацию от одного из украинских чиновников. Рубио прямо опроверг этот факт. По его словам, эта тема всплывала во время переговоров с украинской стороной.

«У нас были разговоры», — указал он.

Госсекретарь сообщил, что эта тема не была основной, заметно больше времени было отведено на согласование переговорного процесса и на обсуждение того, как он будет выглядеть.

Еще до переговоров в Джидде американские дипломаты говорили о том, что США будут настаивать на территориальных уступках со стороны Киева. Целью переговоров, по их словам, является выяснение того, насколько Украина готова к установлению реального мира. Параллельно этому Зеленский заранее предупреждал, что украинская делегация не пойдет ни на какие уступки территорий.