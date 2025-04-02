Дмитриев отреагировал на новость CNN о его якобы скорой встрече с Уиткоффом в США

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, прокомментировал в личном аккаунте в социальной сети X информацию о том, что его ожидают в Вашингтоне на этой неделе для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

Часом ранее телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, передавал, что Дмитриев якобы намерен посетить Вашингтон на этой неделе для проведения переговоров с Уиткоффом. По информации источников, для этого визита с Дмитриева даже частично были сняты западные санкции.

В ответ на вопрос о том, когда он сможет приехать в Вашингтон в апреле, Дмитриев ответил, что «все возможно», но при этом упомянул о противодействии недоброжелателей, которые не хотят, чтобы диалог между Москвой и Вашингтоном состоялся.

«Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами», — написал Дмитриев.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.