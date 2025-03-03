Дуда призвал Зеленского вернуться к переговорам с США

Президент Республики Польша Анджей Дуда в интервью изданию Super Express высказался о необходимости возобновления переговорного процесса между Украиной и США.

По мнению польского лидера, после несостоявшегося американо-украинского соглашения ситуация зашла в дипломатический тупик.

Дуда отметил сложность однозначной оценки произошедшего, предположив, что причинами кризиса могли стать как эмоциональный фактор со стороны Владимира Зеленского, так и определенный тактический расчет. Несмотря на это, польский президент убежден, что украинскому лидеру необходимо возобновить диалог с Вашингтоном, поскольку именно там Киев может рассчитывать на реальную поддержку в урегулировании вооруженного конфликта.

Анджей Дуда подчеркнул, что, несмотря на значительную финансовую помощь, которую США предоставили Украине, это не привело к решающему прорыву в конфликте. Комментируя недавний инцидент в Овальном кабинете, польский лидер высказал мнение, что поведение Зеленского было вызвано разочарованием, однако напомнил, что международная дипломатия требует большего, чем проявление сильных эмоций.

Президент Польши также акцентировал внимание на важности долгосрочной стратегии и укрепления партнерских отношений. По его словам, для получения реальной поддержки Украине необходимо продемонстрировать свою надежность как партнера. Дуда отметил, что последовавшие извинения не могут полностью нивелировать значение первого впечатления, подчеркнув, что в международной политике даже одна неудачная формулировка способна существенно повлиять на ход переговоров и перспективы дальнейшей поддержки.

Ранее стало известно о том, что на Украине закончились запасы снарядов из США для тяжелых самоходных гаубиц.