Дуда заявил, что переговоры между Украиной и США возобновились

Польский президент Анджей Дуда по итогам своего визита в Нью-Йорк заявил о начале подготовки к возобновлению переговоров между Украиной и США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дуды, сейчас идет процесс, который позволит возобновить переговоры. Сам же президент Польши лишь спокойно за этим наблюдает, хотя и испытывает сожаление в связи с прекращением помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

Также Дуда отметил, что оценивает сложившуюся ситуацию как сложную. Политик выразил надежду на то, что все произошедшее в Овальном кабинете было лишь элементом переговоров и вскоре США возобновят свою поддержку Украины. Дуда отметил, что считает необходимым возвращение Зеленского за стол переговоров.

Ранее сообщалось о том, что отказ Зеленского от территориальных уступок назвали скудоумием.