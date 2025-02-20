Англоязычный еженедельный журнал Economist опубликовал обложку с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во главе стола. В последнем выпуске издание назвало неделю, ознаменовавшуюся переговорами между представителями двух государств, «самой мрачной» для Европы.

Обложка журнала опубликована в соцсети Х. Издание подписало публикацию словами «Самый страшный кошмар Европы».

В материале Economist утверждается, что континент столкнулся не только с проблемами экономического характера, но и с политическими вызовами, которые усугубляют ситуацию.

На прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа находится в затруднительном положении, не справляясь с вызовами современности.

Более того, европейские представители не были приглашены на переговоры России и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии, что, по мнению журнала, указывает на незаинтересованность сторон во мнении Европы.

Economist подчеркивает, что Европейскому Союзу (ЕС) необходимо вернуть себе силу и способность противостоять угрозам, включая как внутренние разногласия, так и внешнее давление, особенно со стороны США.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Европа ищет способы продолжить конфликт на Украине.