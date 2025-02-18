Члены делегаций РФ и США начали переговоры в Эр-Рияде

В Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США, которые проходят в одном из королевских дворцов Эд-Дирия, сообщило РИА Новости.

Накануне в столицу Саудовской Аравии прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К ним для обсуждения вопросов экономики присоединился Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций.

Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Во время встречи в центре внимания находится восстановление двусторонних отношений, подготовка к предстоящему саммиту лидеров двух стран и возможные переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине.

В Эр-Рияде с утра идет дождь, меры безопасности усилены, и вокруг места проведения встреч организована серьезная охрана.

Ранее сообщалось, что Дмитриев встретился с несколькими членами команды Трампа в Эр-Рияде.