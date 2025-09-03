Экс-лидер Украины призвал к запрету Telegram из-за терроризма

Экс-президент Украины Петр Порошенко* потребовал запретить Telegram в стране, утверждая, что через этот мессенджер было спланировано убийство Андрея Парубия. Он также заявил, что приложение используется для организации террористической деятельности против Украины. Его слова приводит ТАСС .

Порошенко заявил об этом на заседании Верховной рады. Он подчеркнул, что для Украины является делом чести запретить Telegram. Бывший президент также добавил, что, по его мнению, через приложение распространяются террористические угрозы и организуются преступные действия против Украины.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.

