Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести консультации с кабмином страны, касающиеся возобновления переговорного процесса по Украине. Об этом стало известно РИА Новости.

Как отметил источник, в преддверии важных дипломатических инициатив глава государства подчеркнул, что обсуждения могут пройти в Стамбуле и станут шагом к поиску мирного решения конфликта.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры 15 мая без предварительных условий. Он подчеркнул готовность к диалогу и выразил надежду на ответную реакцию.

Ответ главы киевского режима Владимира Зеленского последовал в виде ультиматума, требующего полного прекращения огня до начала любых переговорных процессов. Зеленский заявил, что без выполнения этого условия диалог невозможен.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным раскрыл «окно возможностей» для мира с Украиной.