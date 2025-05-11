Путин призвал Киев возобновить прямые переговоры

Президент РФ Владимир Путин в рамках ночной пресс-конференции для представителей СМИ призвал власти Украины вернуться к прямым переговорам.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», - сказал глава государства.

Речь идет о возобновлении прямых переговоров, подчеркнул президент. Путин заявил, что они должны быть проведены без всяких предварительных условий и призвал начать их без промедления.

Глава государства предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

Москва ждет реакцию Украины.

Ранее сообщалось о том, что в США одобрили масштабную поставку вооружений Киеву.