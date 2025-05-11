Путин призвал Киев возобновить прямые переговоры
Путин предложил Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле
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Президент РФ Владимир Путин в рамках ночной пресс-конференции для представителей СМИ призвал власти Украины вернуться к прямым переговорам.
«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», - сказал глава государства.
Речь идет о возобновлении прямых переговоров, подчеркнул президент. Путин заявил, что они должны быть проведены без всяких предварительных условий и призвал начать их без промедления.
Глава государства предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая.
Москва ждет реакцию Украины.
Ранее сообщалось о том, что в США одобрили масштабную поставку вооружений Киеву.