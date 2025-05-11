Эрдоган в разговоре с Путиным раскрыл «окно возможностей» для мира с Украиной

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в воскресенье днем, 11 мая, переговоры по телефону. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Президент Турции выразил готовность Анкары к проведению переговоров по Украине. Он положительно отреагировал на заявление президента России о возобновлении переговоров в Стамбуле. По словам турецкого лидера, появилась возможность для разрешения конфликта.

Президент Турции подчеркнул, что полное прекращение огня станет основой для проведения переговоров о мире на Украине.

В процессе обсуждения были затронуты вопросы, касающиеся как двусторонних отношений, так и региональных событий и глобальных проблем.

Напомним, что минувшим вечером в субботу, 10 мая, в ходе общения с журналистами президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва выступила с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом, которые были прерваны по решению украинской стороны. В качестве наиболее подходящего места для проведения консультаций рассматривается Стамбул. Начало переговоров предварительно намечено на 15 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина прекрасной возможностью для России и Украины заключить долгожданный мир.