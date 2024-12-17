ЕС намерен добиться упразднения российских военных баз в Сирии

Страны Евросоюза обсудить с новыми властями Сирии вопросы об упразднении российских военных баз и российского влияния в Сирии.

Такое заявление по итогам заседания представителей МИД сделана глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, данный вопрос ЕС намерен обсуждать с представителями новых властей Сирии на разных уровнях.

Кая Каллас подчеркнула, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для установления дипломатических отношений с новой властью республики.

Ранее сообщалось о том, что РФ обсудит с нынешними властями Сирии судьбу своих военных баз. Российское правительство поддерживает связь с теми группами, которые в настоящее время контролируют ситуацию в стране.