Песков: РФ обсудит с нынешними властями Сирии судьбу своих военных баз

На данный момент отсутствуют окончательные решения относительно российских военных баз в Сирии, и это будет определено в процессе диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, сообщило РИА Новости.

Он добавил, что российское правительство поддерживает связь с теми группами, которые в настоящее время контролируют ситуацию в стране. Согласно его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от переговорного процесса.

8 декабря представители сирийской вооруженной оппозиции захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили в эфире о том, что взяли под контроль страну.

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он вместе с несколькими министрами остался в стране и установил связь с руководством оппозиции.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что после консультаций с различными участниками конфликта президент Сирии Башар Асад принял решение покинуть свою должность и страну, поручив мирную передачу власти, при этом Россия в этих переговорах не участвовала.

Ранее Россия объявила об эвакуации из загранпредставительств в Дамаске части персонала.