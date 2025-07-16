Четыре европейские страны отказались покупать американское оружие для Украины
Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались покупать у США оружие для Украины
Фото: [flickr.com]
Несколько европейских стран, включая Францию, Италию, Чехию и Венгрию, отказались участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа по закупке американского оружия для Украины.
По информации газеты Politico, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости развивать собственную оборонную промышленность и не захотел тратить бюджет страны «для чужих».
Рим сослался на нехватку средств, Прага предпочла другие формы поддержки Киева, а Будапешт и вовсе исключил любое финансирование поставок вооружений Украине.
Накануне Вашингтон и Брюссель договорились о совместных поставках оружия Киеву, однако, как отметил президент США Дональд Трамп, финансовое бремя на поставку вооружения ляжет на европейские страны.
Кроме того, Трамп выдвинул России ультиматум — американский лидер дал Москве 50 дней для того, чтобы военные действия на территории Украины прекратились. В случае невыполнения этого требования глава США пообещал ввести 100%-е тарифы на импорт российских товаров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал число стран-участниц «коалиции желающих».