Четыре европейские страны отказались покупать американское оружие для Украины

Несколько европейских стран, включая Францию, Италию, Чехию и Венгрию, отказались участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа по закупке американского оружия для Украины.

По информации газеты Politico, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости развивать собственную оборонную промышленность и не захотел тратить бюджет страны «для чужих».

Рим сослался на нехватку средств, Прага предпочла другие формы поддержки Киева, а Будапешт и вовсе исключил любое финансирование поставок вооружений Украине.

Накануне Вашингтон и Брюссель договорились о совместных поставках оружия Киеву, однако, как отметил президент США Дональд Трамп, финансовое бремя на поставку вооружения ляжет на европейские страны.

Кроме того, Трамп выдвинул России ультиматум — американский лидер дал Москве 50 дней для того, чтобы военные действия на территории Украины прекратились. В случае невыполнения этого требования глава США пообещал ввести 100%-е тарифы на импорт российских товаров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал число стран-участниц «коалиции желающих».