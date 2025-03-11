Госдеп США дал оценку переговорам с Украиной

США полны оптимизма после встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Об этом в соцсети Х сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины. Американскую сторону представляли государственный секретарь Марко Рубио и советник президента Дональда Трампа Майкл Уолтц.

В состав украинской делегации вошли министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — написала Брюс.

Она отметила, что встреча уже завершилась. В скором времени американская делегация представит ее итоги.

Перед переговорами в Джидде в ночь на 11 марта ВСУ совершили массированную атаку по территории России дронами. В Московском регионе в результате инцидента скончались три человека.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что киевский режим специально атаковал российские регионы в преддверии переговоров с США.