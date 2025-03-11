Массовая атака беспилотников на Москву и область, есть погибшие: что известно

Беспилотники массово атаковали Москву и Подмосковье в ночь с 10 на 11 марта. В результате налета погибли три человека, также сообщалось о 18 пострадавших, среди них трое детей. Что известно об атаке БПЛА и ее последствиях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сотни беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России, в том числе 91 БПЛА над Московской областью, сообщил телеграм-канал Миноброны РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 74 дронах, сбитых на подлете к Москве.

Атака началась около четырех часов утра, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Глава Московской области сообщил о 60 сбитых беспилотниках, вызовы поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Погибшие и пострадавшие

После массового прилета БПЛА пострадали 18 жителей Подмосковья, среди них трое детей, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Домодедовские врачи борются за жизни двоих человек: 43-летней женщины с ранением живота и груди и 44-летнего мужчины с серьезными ранениями.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Четверо пострадавших остаются в медучреждении, среди них трехлетняя девочка, получившая порезы от оконных осколков. Также врачи осмотрели годовалого мальчика, попавшего в больницу вместе с мамой, травм и повреждений у ребенка не обнаружено, от осколков малыша прикрыла бабушка, она госпитализирована.

Три человека погибли в результате атаки. Погибшие — сотрудники «Мираторга» в Домодедове, о смерти одного из них стало известно сразу. Удар пришелся на парковку предприятия в 05:14, когда мужчины только заступили на смену. Как рассказал губернатор, в больнице Видного скончался пострадавший от атаки БПЛА на парковку 50-летний мужчина, его сердце пытались запустить четыре раза. В Домодедовскую больницу был госпитализирован 44-летний мужчина с травмами головы, он также скончался.

«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди. Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадало около 40 машин, сейчас составляется список повреждений», — сообщил Воробьев.

Глава региона заявил о выплате по 1 млн рублей семьям погибших мужчин. Раненые тоже получат поддержку, в зависимости от тяжести ранений им выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Урон от атаки

Удар киевских беспилотников пришелся на дома мирных граждан. Наибольший ущерб пришелся на Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское.

В Ленинском округе БПЛА упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», в Видном обломки попали в жилые дома. В Домодедове, кроме удара по парковке «Мираторга», обломки беспилотника упали в частном секторе, пострадала 43-летняя женщина. Жители Домодедова рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о прилете минимум десятка дронов.

В Раменском повреждены семь квартир в жилом доме на Северном шоссе. Также попадание БПЛА в частный дом в Софьино, КП Высокий берег, спровоцировало возгорание кровли, пожар локализован, сообщил губернатор.

Ранее стало известно, как жители Подмосковья могут получить компенсацию от государства за ущерб от атаки БПЛА.