В Минобороны назвали цель массированной атаки украинских БПЛА на Москву и Подмосковье

Ночная атака по Москве и Московской области украинскими беспилотниками является демонстративной. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Таким образом Киев показал Западу свою готовность продолжать боевые действия.

В ночь на 11 марта киевский режим осуществил массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры РФ. Известно о гибели трех человек, в том числе сотрудника предприятия «Мираторг», которое подверглось атаке БПЛА. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 91 вражеский дрон. Как минимум 13 человек получили различные травмы.

В Минобороны подчеркнули, что Киев атаковал российскую территорию в преддверии американо-украинских переговоров, которые должны состояться в Джидде.

По информации телеграм-канала SHOT, ВСУ впервые применили для атаки дроны UJ-31 «Злива». Беспилотник такого типа был сбит над нефтехранилищем «Ока-центр», расположенном в подмосковном Серпухове.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об этом инциденте. Представитель Кремля также отметил хорошую работу российских военных и систем ПВО.

Не обошлось и без героических поступков россиян на фоне массированной атаки БПЛА по Московскому региону. В Каширском районе мужчина ликвидировал дрон из ружья, как только услышал характерный звук мотора. Таким образом он хотел защитить свою семью.