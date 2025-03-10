Figaro: двоюродный брат вице-президента Вэнса воевал в рядах ВСУ

Нейт Вэнс, который является двоюродным братом нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса, участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины с 2022 года, сообщает французское издание Le Figaro, ссылаясь на информацию, полученную от приближенных к политику лиц.

В статье говорится, что Нейт Вэнс провел на Украине порядка трех лет, из которых два с половиной он участвовал в боевых действиях «на самых кровопролитных фронтах» в зоне СВО.

Молодой человек неоднократно выражал свое недовольство позицией Джей Ди Вэнса, который поддерживает Россию в украинском конфликте. Нейт Вэнс уволился из армии в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его кузен занял должность вице-президента США.

К настоящему времени оба Вэнса данную информацию никак не подтвердили и не опровергли.

Ранее поступала информация о том, что проукраинские активисты помешали отдыху Вэнса в штате Висконсин после того, как он поссорился с Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме. Спустя некоторое время Вэнс поделился, что у него произошел конфликт с проукраинскими активистами, когда он гулял с дочерью.