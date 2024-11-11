Париж и Лондон намерены «в последний раз» добиться от Байдена права ударять вглубь РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрабатывают стратегию, направленную на изменение политики в отношении поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Отмечается, что важным пунктом их плана является убеждение президента США Джо Байдена отменить запрет на применение британских ракет Storm Shadow для ударов в глубину российской территории.

По мнению аналитиков, такое решение должно стать важным препятствием на пути победителя выборов президента США Дональда Трампа, который намерен снизить уровень американской помощи Украине.

Как пишет издание, в Лондоне надеются, что Байден, покидая пост, захочет пополнить свое внешнеполитическое наследие большим шагом в поддержку Украины, которое будет связано с активным использованием британских ракет в сочетании с американскими системами. Однако Трамп может воспринять этот шаг как попытку подорвать его программу, из-за чего могут возникнуть разногласия между США и Великобританией.

Необходимость получения разрешения США на использование Storm Shadow возникает из-за того, что ракеты функционируют в связке с американскими системами. Важно, чтобы союзники максимально эффективно использовали все доступные ресурсы для поддержки Киева перед зимой.

На прошлой неделе Кир Стармер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. Несмотря на обсуждение вопросов военной поддержки, Зеленскому не удалось убедить британского премьера изменить позицию по поводу возможных ударов по территории России. В завершение встречи обе стороны подчеркнули важность обеспечения Украине «наилучшего возможного положения» в преддверии сложной зимы.

Ранее помощник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден лично попросит Дональда Трампа на встрече не прекращать помощь Украине.