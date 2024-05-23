ФСБ разместила в свободном доступе рассекреченный архив с задокументированными преступлениями западных ВС в Берлине в 1945 году. В частности, записи имеются о преступлениях военных Франции и Соединенных Штатов. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС .

Сообщается, что в докладе начальника оперсектора Берлина Алексея Сиднева на имя замнаркома внутренних дел Ивана Серова говорится о случаях хулиганства, грабежа и насилия со стороны военных США над немцами. Как отмечалось в документе, такие случаи учащались с каждым днем.

В справке от 19 ноября того же года сообщается о росте количества случаев бесчинства и грабежа «со стороны военнослужащих союзных оккупационных войск» в отношении жителей немецкой столицы.

Ранее депутат Журавлев выражал мнение, что руководство Соединенных Штатов делает заявления об ударах по территории РФ ради проверки общественной реакции.