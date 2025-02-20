Вашингтон выразил несогласие с формулировкой, в которой Россию называют «агрессором», в новом коммюнике G7 (стран «Большой семерки»), стало известно газете Financial Times (FT).

Как отметили западные чиновники, эти разногласия ставят под угрозу традиционное единство группы, которая с 2022 марта использует понятие «российская агрессия» и подобные упоминания в контексте конфликта на Украине.

Ранее также стало известно, что США впервые с начала специальной военной (СВО) РФ на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой от Москвы требуется незамедлительный и полный вывод российских вооруженных сил с территории Украины. Источники отмечали, что, несмотря на это, в документе отсутствует упоминание о праве народов на самоопределение.

С начала февраля 2022 года Генассамблея ООН периодически собирается на чрезвычайных спецсессиях с целью обсуждения ситуации на Украине. За это время было принято шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих обеспокоенности Москвы. США всегда были среди соавторов этих резолюций наряду с такими странами, как Великобритания, Франция, Германия и Канада.

Ранее издание Politico сообщило, что в Европейском Союзе (ЕС) серьезно опасаются прекращения сотрудничества с США.