Гагаузия потребовала от Молдавии восстановить авиасообщение с Россией

Депутаты Народного собрания Гагаузии, входящей в состав Молдавии, обратились к властям с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Константинов на заседании депутатов. Его слова публикует Телеграм-канал Sputnik-Молдова.

Он подчеркнул, что с такой просьбой обращаются не только те, чьи родственники работают в России и вынуждены тратить значительные суммы на перелёты и переезды. Многие жители Молдавии также заинтересованы в этом вопросе.

«У меня обращение к властям Молдавии! И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с Россией! Не пропускаете российские авиалинии — есть турецкие! Можно решить этот вопрос! Нужна только воля», — сказал Константинов.

По мнению председателя Народного собрания Гагаузии, от отсутствия авиасообщения страдают только рядовые граждане. Политикам — все равно.

«Я думаю, что этот вопрос вообще простой. Его можно одним щелчком просто решить. Желание необходимо с той стороны, и все», — добавил Константин.

Гагаузия — это регион на юге Молдавии, который традиционно поддерживает идею сближения с Россией, в то время как Кишинёв выбрал путь европейской интеграции.

В конце февраля 2022 года Молдавия временно прекратила авиасообщение с Россией. Также молдавские компании не могут осуществлять прямые рейсы в Россию.