Полковник НАТО назвал размещение войск ЕС на Украине вступлением в войну с РФ
Полковник Бреттон-Гордон: войска ЕС на Украине станут худшим сценарием для нее
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Бывший полковник НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон выразил мнение о том, что Великобритания и Франция могут отправить свои войска на Украину только в том случае, если не удастся достичь перемирия. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу War & Politics.
По мнению Бреттона-Гордона, такой шаг может включать не только наземные войска, но и использование авиации, что, как он полагает, существенно изменит военно-политическую ситуацию в регионе.
«Это худший сценарий, при котором британским и французским войскам, возможно, придется быть на земле, чтобы поддержать Украину в борьбе с Россией, а истребители будут в воздухе», — сказал он.
2 марта в Лондоне состоялся неформальный саммит европейских лидеров, посвященный ситуации на Украине и вопросам коллективной безопасности в Европе. Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил о планах создания коалиции, призванной защитить достигнутую договоренность по Украине и обеспечить устойчивый мирный процесс.
В рамках этого плана Лондон и Париж намерены представить президенту США Дональду Трампу концепцию группы «Европа-плюс», которая будет изучать возможность размещения миротворцев на территории Украины.
Российская сторона ранее выразила обеспокоенность в связи с возможностью размещения иностранных войск на территории Украины. Москва рассматривает это как потенциальную угрозу своей безопасности и фактическую оккупацию.
Ранее издание Milliyet сообщило, что Турция рассматривает вариант участия в «миротворческой» миссии на Украине.