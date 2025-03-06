Полковник НАТО назвал размещение войск ЕС на Украине вступлением в войну с РФ

Бывший полковник НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон выразил мнение о том, что Великобритания и Франция могут отправить свои войска на Украину только в том случае, если не удастся достичь перемирия. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу War & Politics.

По мнению Бреттона-Гордона, такой шаг может включать не только наземные войска, но и использование авиации, что, как он полагает, существенно изменит военно-политическую ситуацию в регионе.

«Это худший сценарий, при котором британским и французским войскам, возможно, придется быть на земле, чтобы поддержать Украину в борьбе с Россией, а истребители будут в воздухе», — сказал он.

2 марта в Лондоне состоялся неформальный саммит европейских лидеров, посвященный ситуации на Украине и вопросам коллективной безопасности в Европе. Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил о планах создания коалиции, призванной защитить достигнутую договоренность по Украине и обеспечить устойчивый мирный процесс.

В рамках этого плана Лондон и Париж намерены представить президенту США Дональду Трампу концепцию группы «Европа-плюс», которая будет изучать возможность размещения миротворцев на территории Украины.

Российская сторона ранее выразила обеспокоенность в связи с возможностью размещения иностранных войск на территории Украины. Москва рассматривает это как потенциальную угрозу своей безопасности и фактическую оккупацию.

Ранее издание Milliyet сообщило, что Турция рассматривает вариант участия в «миротворческой» миссии на Украине.