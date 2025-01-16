Telegraph: Британия не хочет отправлять миротворческие войска на Украину

Правительство Великобритании выступило против отправки миротворческих войск на Украину. Главной причиной стали финансовые сложности государства, передало РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Любое выделение войск, если оно произойдет, окажет значительное давление на бюджет Министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности сокращения расходов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Британия задумалась и о последствиях такого шага для своей страны, а также безопасности войск.

«Существуют проблемы с тем, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергнуться эти войска, и является ли она эскалацией», — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон, президент Франции, Кир Стармер и премьер-министр Великобритании, всерьез обсуждают возможность отправки своих военных на Украину в качестве миротворцев. Но вопрос все еще не решен и вызывает определенные сомнения с обеих сторон.