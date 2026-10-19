«Герань-4» побила рекорд: 1400 километров и шесть кругов над Львовом

Реактивный дрон-камикадзе «Герань-4» в ходе ударов по целям на западе Украины преодолел рекордное расстояние — более 1400 километров. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным мониторинговых ресурсов, аппарат запустили с дронопорта в Орловской области. «Герань» не просто долетела до Львова — она выполнила разведывательный полет, облетев город шесть раз. Предполагается, что дрон нес минимальную боевую нагрузку, чтобы увеличить продолжительность полета.

Это уже не первый рекорд для «Гераней». В октябре противник сообщал, что атаковавшие западные области Украины «Герани-5» развивали скорость до 800 километров в час. А в августе «Герань-4» впервые долетела до Ровненской области — аппарат преодолел примерно 900 километров за 1 час 50 минут. Беспилотник с реактивным двигателем развивает скорость более 300 километров в час.

Таким образом, «Герань-4» демонстрирует возможности, которые раньше казались недостижимыми для беспилотников такого класса. 1400 километров — это не просто цифра, а показатель, что подобные аппараты способны доставать до самых западных областей Украины.

Ранее стало известно, что «Герань-5» достала Киев.