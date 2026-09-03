«Герань-5» достала Киев: реактивные дроны впервые накрыли столицу

Киев впервые столкнулся с новой угрозой — украинские паблики заявили о применении реактивных «Гераней-5», которые по скорости и мощи больше напоминают крылатые ракеты, чем обычные дроны, и теперь достают до столицы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российские реактивные беспилотники «Герань-5» впервые нанесли удар по Киеву. До этого, по данным издания, эти аппараты атаковали Сумы и Чернигов, но теперь добрались и до столицы.



Характеристики БПЛА впечатляют: они развивают скорость до 600 километров в час, несут около 90 килограммов взрывчатки и способны преодолевать до 1000 километров. По конструкции они больше напоминают крылатые ракеты, чем классические дроны-камикадзе.



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