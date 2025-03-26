Жители Гагаузии вышли протестовать против ареста Гуцул

После ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишиневе ее сторонники организовали митинг в Комрате, о чем сообщило РИА Новости.

Во вторник, 25 марта, Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где было объявлено о ее задержании на трое суток.

Акция протеста проходит возле здания правительства автономии, где местные жители собрались, чтобы продемонстрировать свою поддержку Гуцул. Они принесли флаги Гагаузии и плакаты с лозунгами, такими как «Кишинев, прекратите давление на Гагаузию».

На митинге активист Михаил Влах заявил, что распоряжение об аресте исходило непосредственно от президента Молдавии Майи Санду. Он отметил, что на последних выборах жители Гагаузии почти единогласно (95%) проголосовали против Санду, выбрав Евгению Гуцул.

В Комрате запланировано специальное заседание парламента Гагаузии в 11:00 (12:00 мск), посвященное задержанию Гуцул. Ожидается, что депутаты могут обратиться за помощью к международным организациям.

Депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Денис Уланов после посещения Гуцул в изоляторе сообщил, что она уверена в своей невиновности.

Вадим Фотеску, также депутат парламента Молдавии от блока «Победа», передал слова Гуцул жителям региона: она призывает их не терять надежду и не допустить утраты автономии.

Ранее сообщалось, что замглавы Гагаузии Виктор Петров был задержан в аэропорту Кишинева.