Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем телеграм-канале опубликовала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти.

Обращение передано российскому лидеру через адвоката Гуцул. В нем указано, что задержание главы Гагаузской автономии — это целенаправленная акция, направленная на уничтожение всей автономии. По мнению Евгении Гуцул, молдавское правительство выдвинуло ей политически мотивированные обвинения. Кишинев нарушил законодательные нормы и принципы демократии.

«Это открытая атака на наши права и свободы, на все, что составляет суть нашей идентичности», — отметила Гуцул.

Евгения Гуцул высказала мнение, что молдавское правительство пытается искусственно спровоцировать внутренние конфликты. Сторонников братских отношений с РФ преследуют. Глава Гагаузии заявила, что обращается к российскому лидеру от имени всего народа автономии. По ее мнению, Россия и Гагаузия исторически связаны друг с другом. Россия всегда была надежным партнером и наставником.

«Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права», — заявила Евгения Гуцул.

Ранее сообщалось, что народное собрание Гагаузии потребовало освобождения Евгении Гуцул.