Глава МИД России жестко отреагировал на ядерные высказывания Макрона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии как угрозу в адрес Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как прямую угрозу в адрес России. Данное заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Лаврова, действия французского лидера однозначно расцениваются российской стороной как угрожающие. Министр указал на несколько факторов, подтверждающих эту оценку. Среди них — организация Макроном встречи начальников генеральных штабов европейских стран и Великобритании, а также его высказывания о возможности применения ядерного оружия.

Глава МИД России подчеркнул, что подобные заявления и действия французского президента явно свидетельствуют о подготовке к потенциальному использованию ядерного потенциала против России, что Москва не может не воспринимать как серьезную угрозу.

Данное высказывание Лаврова прозвучало на фоне обострения дипломатических отношений между Москвой и западными столицами.

Ранее Захарова назвала риторику Макрона об угрозе со стороны РФ набором лживых тезисов.