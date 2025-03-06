Захарова назвала риторику Макрона об угрозе со стороны РФ набором лживых тезисов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который охарактеризовал Россию как «угрозу» для Франции и всей Европы.

На брифинге, который состоялся 6 марта, дипломат указала на то, что подобные высказывания являются набором лживых тезисов и не отражают действительности.

Ранее во время своего обращения к французам Макрон заявил, что от России исходит агрессия и угроза. В связи с этим, подчеркнул политик, Париж рассматривает возможность создания так называемого «ядерного зонтика», который защитит от потенциальных опасностей страны Европейского Союза (ЕС).

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не преследует цель нападать на страны НАТО. Российский лидер отмечал, что России нужен мир, который будет способствовать стабильному развитию и спокойствию в стране.

Ранее идею создать «ядерный зонтик» в Европе поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск.