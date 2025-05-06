ХАМАС отказалось от переговоров о перемирии с Израилем

Военизированная палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, отказалась от перемирия с Израилем, пишет газета The Guardian.

Причиной этого решения источник назвал недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о начале нового этапа военной операции в палестинском анклаве.

В частности, высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим обвинил Тель-Авив в ведении «войны на уничтожение» и призвал международные сообщества активизировать усилия по оказанию давления на Израиль с целью прекращения военных действий.

Ранее агентство «Франс Пресс» сообщило, что Израиль одобрил новые планы проведения масштабных военных операций в Газе, предусматривающих окружение и полный захват территорий, а также нанесение разрушительных ударов по объектам ХАМАС.

По информации The Guardian, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена препятствовать пересылке гуманитарной помощи. Отмечается, что Тель-Авив обсуждает с рядом стран варианты переселения палестинцев из зоны боевых действий.

Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что Израиль и США нанесли авиаудары по порту и городу Ходейда в Йемене.