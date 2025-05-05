Авиация Израиля и США нанесла удары по городу и порту на западе Йемена

На западе Йемена был атакован порт и город Ходейда. Удары стали ответом на атаки хуситов. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Соединенные Штаты совместно с Израилем произвели ответные удары по территории Йемена. Был атакован город и порт Ходейда, который находится на западе страны.

«Американо-израильские агрессоры нанесли шесть авиаударов по порту Ходейда», — указали журналисты.

Помимо этого был атакован округ и город Бажель. Все эти удары совершены в ответ на то, что с севера Йемена представителями движения «Ансар Аллах» был обстрелян ракетами израильский аэропорт Бен-Гурион. Израильтяне сразу после этого пообещали, что ответят хуситам нанесением семикратного ущерба.

Ранее хуситы заявили о своем вероятном попадании в американский авианосец в акватории Красного моря. По их словам, вполне возможно, что ракетой был поражен корабль ВМС США Harry Truman. Представители движения хуситов заявили, что противник в ближайшее время может покинуть театр военных действий из-за повреждений.