Израиль принял решение полностью захватить территорию сектора Газа

Правительство Израиля приняло решение о полном расширении военных действий в секторе Газа. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».

По информации источника, этот план включает захват и удержание ключевых территорий, а также активное перемещение гражданского населения, чтобы снизить влияние движения ХАМАС.

Основные положения плана включают расширение военных операций, в рамках которых израильские силы намерены провести масштабные удары по инфраструктуре сектора Газа, в том числе по командным пунктам и складам оружия ХАМАС. Также предусмотрено ограничение доступа гуманитарной помощи.

Как пишет агентство, главная задача Израиля заключается в полном уничтожении ХАМАС, а также в освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе. Как пишет «Франс Пресс», сейчас в плену у ХАМАС остаются 58 человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал этот план «реалистичным» и «эффективным», подчеркнув необходимость добиться безопасности для граждан Израиля и завершить длительный конфликт в регионе.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Израиль расширит свою операцию в Газе после визита президента США Дональда Трампа.