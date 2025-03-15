Трамп приказал ВС США начать военные действия в Йемене

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал вооруженным силам страны начать военные действия в Йемене против хуситов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в субботу, 15 марта.

В своем обращении он заявил, что хуситы продолжают вести кампанию пиратства и терроризма, угрожая американским и международным кораблям, а также воздушным судам.

Президент отметил, что предыдущие меры, предпринятые его предшественником Джо Байденом, оказались неэффективными и позволили хуситам проводить атаки на американские военные корабли. Он напомнил, что последний американский военный корабль, прошедший через Красное море, подвергся атакам более 12 раз в течение четырех месяцев.

«Всем террористам-хуситам, ваше время истекло, и ваши атаки должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если этого нет, на вас обрушится ад, какого вы еще не видели!», — написал Трамп.

В ходе операции американские войска уже начали воздушные атаки на базы хуситов, их лидеров и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также Трамп обратился к Ирану с призывом немедленно прекратить поддержку хуситов и предупредил о серьезных последствиях в случае игнорирования этих требований.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США перестать считать хуситов террористами.