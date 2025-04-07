Игорь Куцак покинул пост мэра Курска по собственному желанию

Игорь Куцак, занимающий должность главы города Курска, намерен оставить свой пост по собственному желанию. Причиной такого шага он назвал личные обстоятельства, связанные с семьей. О своем решении Куцак сообщил в ходе заседания правительства области, передает ТАСС.

Кроме того, Куцак выразил благодарность временно исполняющему обязанности губернатора региона Александру Хинштейну за проявленное понимание.

Он выразил надежду, что депутаты городского собрания Курска поддержат его решение об уходе с поста на внеочередном заседании.

Напомним, что Куцак был утвержден в должности мэра Курска 3 февраля 2022 года. Решение о его назначении было принято депутатским корпусом на внеочередном заседании. До вступления в должность мэра Куцак руководил Комитетом по управлению имуществом Курской области.

Ранее сообщалось, что из Курской области вывезли и разместили в ПВР 731 человека.