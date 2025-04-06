Из Курской области вывезли и разместили в ПВР 731 человек

МЧС России сообщило , что начиная с 12 марта, совместными усилиями спасателей, военнослужащих Минобороны и добровольцев, из приграничных территорий Курской области было эвакуировано 731 человек.

Эвакуированным гражданам предоставляется размещение во временных пунктах размещения (ПВР), где им оказывается всесторонняя поддержка, включая психологическую помощь и содействие в восстановлении утраченных документов.

Информацию о списках эвакуированных из приграничных районов, а также о наличии свободных мест в ПВР можно круглосуточно получить по горячей линии МЧС.

С августа прошлого года, когда произошло вторжение украинских войск на территорию Курской области, на горячую линию поступило свыше 22 тыс. звонков.

Ранее сообщалось, что российские войска выбивают ВСУ из Гуево и Олешни Курской области.