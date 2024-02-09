Американский предприниматель, основатель компании Space X и владелец соцсети X Илон Маск согласился со словами президента Владимира Путина о том, что США превратили доллар в оружие. Маск написал об этом в соцсетях.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в ночь на 9 февраля, Путин заявил, что грубейшей стратегической ошибкой Вашингтона является использование доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал Маск.

По его мнению, такие шаги со стороны США были глупыми.

В интервью Карслону российский президент рассказал о причинах начала специальной военной операции РФ на Украине, а также об угрозах, которые исходят со стороны Запада российскому государству. Путин отметил, что после определенных шагов США валютные резервы начали сокращаться.

Ранее мы сообщали, что советник главы ЛНР Ян Гагин согласился со словами Путина о том, что украинские военнослужащие в бою кричат «русские не сдаются». Он подтвердил это двумя случаями, которые произошли весной 2022 и 2014 годов.