Иран сжег почти половину Patriot: зачем Трамп превращает автозаводы Ford и GM в оружейные цеха

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские автоконцерны Ford и General Motors перепрофилируют свои заводы под выпуск ракет Patriot и Tomahawk. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что стоит за этим решением.

Трамп на встрече с журналистами в Белом доме сообщил, что власти США разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают контракты. По словам американского лидера, General Motors «в полном восторге» от этой идеи, а у Ford также есть планы по перепрофилированию заводов.

Причина: истощенные арсеналы

Решение продиктовано острым дефицитом боеприпасов, пишут зарубежные СМИ. По данным CNN, за семь недель конфликта с Ираном США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что паники в решении Трампа нет. Это попытка найти резервные мощности для восполнения израсходованных высокоточных средств ведения войны. Однако, по его словам, перестроить автозаводы на выпуск ракет быстро не получится.

«Эта задача длительного периода — как минимум от 4–5 до 7–8 лет, если мы говорим о создании полноценных производств. Производство современных комплексов ПВО — это не автомобили собирать, это задача гораздо более сложного технологического порядка», — подчеркнул Коротченко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Что это значит для мира

Для мирового рынка оружия это ничего не поменяет, считает эксперт. Речь идет о восполнении арсеналов армии США, а не о новых поставках на экспорт. В ближайшие два года новые производства не начнут работу, а в отложенной перспективе США смогут поставлять комплексы Patriot союзникам.

В это же время мир стремительно теряет нефтяную подушку безопасности. За май глобальные запасы нефти обрушились на 143 миллиона баррелей — почти вдвое быстрее, чем в апреле. США опустошили стратегические резервы до минимума за 43 года: 340,3 миллиона баррелей — уровень 1983 года.