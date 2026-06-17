Нефтяной коллапс: США на грани истощения со времен холодной войны

МЭА: мировые запасы нефти сократились на 143 млн баррелей

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Мир стремительно теряет нефтяную подушку безопасности. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), за май глобальные запасы «черного золота» обрушились на 143 миллиона баррелей — почти вдвое быстрее, чем в апреле. США уже опустошили свои стратегические резервы до минимума за 43 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

МЭА сообщает о резком ускорении истощения мировых нефтяных резервов. В мае они сократились на 143 миллиона баррелей. Для сравнения: в апреле падение составило 74 миллиона. Таким образом, темпы почти удвоились. Причина — активное высвобождение запасов ведущими западными и азиатскими странами на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С начала войны в Иране глобальные резервы сокращаются примерно на 3,8 миллиона баррелей в сутки. Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировой морской нефти, фактически заблокирован.

Особенно тревожная ситуация в США. Стратегические нефтяные резервы страны в начале июня упали до 340,3 миллиона баррелей — минимального уровня с 1983 года. Администрация Дональда Трампа вынуждена тратить запасы, чтобы сдержать взрывной рост цен на топливо внутри страны. Но этот ресурс не бесконечен.

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