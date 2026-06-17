Нефтяной коллапс: США на грани истощения со времен холодной войны

Мир стремительно теряет нефтяную подушку безопасности. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), за май глобальные запасы «черного золота» обрушились на 143 миллиона баррелей — почти вдвое быстрее, чем в апреле. США уже опустошили свои стратегические резервы до минимума за 43 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

МЭА сообщает о резком ускорении истощения мировых нефтяных резервов. В мае они сократились на 143 миллиона баррелей. Для сравнения: в апреле падение составило 74 миллиона. Таким образом, темпы почти удвоились. Причина — активное высвобождение запасов ведущими западными и азиатскими странами на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С начала войны в Иране глобальные резервы сокращаются примерно на 3,8 миллиона баррелей в сутки. Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировой морской нефти, фактически заблокирован.

Особенно тревожная ситуация в США. Стратегические нефтяные резервы страны в начале июня упали до 340,3 миллиона баррелей — минимального уровня с 1983 года. Администрация Дональда Трампа вынуждена тратить запасы, чтобы сдержать взрывной рост цен на топливо внутри страны. Но этот ресурс не бесконечен.

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