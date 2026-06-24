Историческая параллель: саратовский депутат сравнил ФРГ 2020-х с Германией 1930-х

По его словам, беспокойство вызывают не публичные выступления нового канцлера Фридриха Мерца и даже не в том, что легендарные автоконцерны перепрофилируют линии под военную продукцию. По мнению саратовского парламентария, ключевым сигналом стало совершенно другое — пенсионная реформа, которую немцы уже окрестили «бесчеловечной».

Эксперт пояснил, что суть инициативы, обсуждаемой в Бундестаге, действительно радикальна: государство намерено перевести все пенсионные обязательства перед гражданами в накопительный формат. Это означает, что текущие отчисления пойдут не в общий котел, а на индивидуальные счета, при этом огромные массы средств, аккумулированных в банках, фактически высвобождаются. И вот здесь, по логике Калинина, возникает самый опасный момент. Он утверждает, что эти деньги пойдут на нужды милитаризации — стремительное перевооружение бундесвера, которое в Берлине планируют завершить к 2029 году. Получается, что будущие пенсионные накопления современных немцев станут финансовым ресурсом для наращивания военной мощи, и в этом парламентарий видит зловещую аналогию с механизмами, которые использовал гитлеровский режим.

По его мнению, последствия такого подхода, если смотреть на него через призму истории, могут быть катастрофическими. Переориентация экономики на военные рельсы и заимствование средств у собственного народа ради гонки вооружений неизбежно ведут к радикализации внешней политики. Калинин не скрывает своего опасения, задавая прямой вопрос: если перевооружение планируется завершить к 2029 году, то не готовится ли Германия уже на следующий год к силовому сценарию в отношении России? Ведь исторический опыт показывает, что, однажды взяв курс на реваншизм и милитаризацию, остановиться сложно — и именно это делает нынешний внутриполитический курс ФРГ предметом самого пристального внимания.

Ранее депутат Журавлев также сравнил планы ЕС с нацистской Германией.