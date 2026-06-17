Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru выступил с жестким заявлением, сравнив текущие военные приготовления Евросоюза с планами нацистской Германии. Поводом для такого заявления послужили слова голландского генерала Николь де Вольфа о планируемом развертывании лагеря для российских военнопленных вместимостью до двух тысяч человек.

Депутат считает, что эта информация — не случайная утечка, а доказательство серьезной подготовки Европы к масштабному вооруженному конфликту с Россией, и призывает не относиться к этим сигналам легкомысленно.

По его мнению, Европа сейчас движется по пути, который уже был пройден в XX веке. Речь идет не только о переброске танковых колонн и армейских соединений к восточным границам, но и о продуманной инфраструктуре для содержания пленных — именно так, по словам Журавлева, системно действовала нацистская Германия, готовясь к вторжению. Он напоминает, что в той войне на стороне Гитлера воевала и дивизия СС «Нидерланды», и нынешняя риторика Брюсселя, по его оценке, недалеко ушла от той же логики: расчленить Россию, уничтожить значительную часть населения, а оставшихся использовать как рабочую силу на оккупированных территориях, эксплуатируя их ресурсы.

Последствия такого расклада, если верить словам депутата, выходят далеко за рамки обычного геополитического противостояния. Речь идет о прямых параллелях с планами Третьего рейха, и Журавлев настаивает, что «бряцание оружием» со стороны ЕС — это не блеф, а реальная угроза, к которой Россия должна готовиться всерьез. Он призывает не обольщаться относительно миролюбия европейских столиц и видеть за дипломатическими формулировками конкретные военные приготовления. С его точки зрения, история повторяется, и Россия снова вынуждена быть начеку перед лицом объединенного Запада, чьи цели остаются неизменными — ослабление и уничтожение нашей страны как самостоятельного субъекта.

По словам парламентария, европейские планы не оставляют места для иллюзий, и Россия обязана воспринимать любые намеки на концлагеря и переброску войск как реальный сигнал к действию. Исторические аналогии с Гитлером призваны подчеркнуть, что ставка в этом противостоянии — выживание государства, а не просто политические амбиции. В такой парадигме любое промедление или недооценка противника равносильны предательству, и именно поэтому депутат настаивает на максимальной боеготовности, ведь Европа, по его глубокому убеждению, готовится к войне, а не к переговорам.

Ранее сообщалось, что Нидерланды строят бараки и учениями отрабатывают сценарий конфликта с РФ.