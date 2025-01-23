Из дома экс-замглавы МО Иванова изъяли более 30 единиц оружия

Следственный комитет РФ продолжает расследование дела против бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, в ходе которого из его дома изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщил ТАСС. Все найденные образцы отправлены на баллистическую экспертизу.

Иванову предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, а также в двух эпизодах растраты средств. По данным следствия, он причастен к краже более 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Следственные органы уже утвердили обвинительное заключение. В Хамовнический суд ранее направили материалы уголовного дела для дальнейшего рассмотрения.

По делу Иванова суд зарегистрировал 80 томов дела, однако дату первого заседания пока не назначили. Все материалы уже распределены к федеральному судье Марине Сыровой.

Как пишет ТАСС, на первом судебном заседании будет рассматриваться вопрос о мере пресечения для экс-чиновника, чье задержание суд ранее продлил до марта 2025 года. По информации защиты Иванова, срок давности привлечения его к уголовной ответственности истечет в конце 2025 года.

23 апреля 2024 года СКР задержал Иванова. Сразу после этого, 24 апреля, приказом экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу он был отстранен от занимаемой должности на время следствия. 26 апреля уволен с поста заместителя министра обороны РФ. Эту должность он занимал с 2016 года.

Все фигуранты дела, в том числе Иванов, на предварительном следствии отказались признавать свою вину.

В декабре РИА Новости сообщило, что по делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей.