Коллекцию ретроавтомобилей арестовали по делу Тимура Иванова

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей различных годов и стран выпуска, а также два ретромотоцикла, сообщило РИА Новости. Агентство пришло к такому мнению после анализа судебных документов.

Из документов следует, что в коллекцию входили ретромотоциклы 1953 года выпуска. Кроме того, 12 автомобилей разных марок, которые были произведены в период с 1938 по 1977 годы. В коллекции Тимура Иванова были представлены отечественные (например, «Москвич-412») и иностранные автомобили (например, Chevrolet и Triumph).

Издание пишет, что транспортные средства не были задекларированы на имя Тимура Иванова. Из документов следует, что они были записаны на близких ему людей и две подконтрольные фирмы. Агентство сообщило, что всего по делу арестовали 37 транспортных средств: один мотороллер с мотоколяской, катер открытого типа для рыбалки, мотоциклы и автомобили. Следствие проходит в связи с подозрением, что Иванов брал взятки. Экс-замминистра обороны вину отрицает.

Ранее сообщалось, как экс-замминистра обороны Иванов распределял деньги, которые он мог получить незаконным путем.