Израильская армия взяла под контроль юг Газы

Израильская армия установила контроль над третью сектора Газа после возобновления боевых действий в марте — основные позиции закреплены на юге анклава, включая Рафах.

С начала возобновления активной фазы боевых действий в марте Армия обороны Израиля заняла более 30% территории сектора Газа. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на израильские источники. Основной удар пришелся на южную часть анклава, где ЦАХАЛ создает коридор безопасности, охватывающий в том числе город Рафах — ключевую точку на границе с Египтом.

Операции Израиля направлены на установление полного контроля над стратегически важными районами Газы, в частности — зонами возможного проникновения боевиков и поставок вооружений. По данным египетских источников, израильская сторона уже планирует расширить зону влияния и в северном направлении.

Ранее хуситы сообщали об ударах по военной базе в Израиле и аэропорту Бен-Гурион.