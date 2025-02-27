Во Франции спросили Еврокомиссию, зачем нужна Каллас

Французские журналисты после отмены встречи американского госсекретаря Марко Рубио и главы дипломатии Еврокомиссии Каи Каллас задались вопросом: а зачем нужна Каллас, если она изолирована в Брюсселе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, помимо изоляции в Брюсселе, во Франции отметили и тот факт, что с Каллас не хотят общаться ни в России, ни в США. На брифинге для представителей СМИ был задан вопрос, может ли быть связана отмена встречи Рубио и Каллас с проходящими консультациями США и России в Турции, и зачем такая глава евродипломатии нужна, которую не воспринимают в других странах.

Официальный представитель Каллас Ариана Подеста отметила, что причины отмены Рубио встречи не известны, но у Каллас сохраняется много контактов с иностранными государствами, в том числе и в США, и на всех встречах она защищает позицию Украины.

Напомним, ранее в Евросоюзе сообщили о начале обсуждения нового пакета антироссийских санкций.