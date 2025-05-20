Каллас заявила, что войдет в 18-й пакет антироссийских санкций

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала о том, что может войти в новый, 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом вечером вторника пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Каллас отметила, что недавно состоялась дискуссия о необходимости продолжать санкционное давление на Россию. По ее словам, обсуждалось много вопросов, но основное место в санкционном пакете займут рестрикции в энергетике, в том числе и потолок цен на нефть. Делать все это нужно быстрее, резюмировала политик.

По словам Каллас, идет обсуждение рестрикций и в отношении «Северного потока», а также мер в финансовом секторе.

Напомним, ранее стало известно о том, что Великобритания вновь расширила санкции в отношении России.