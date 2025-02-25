Кандидат на пост замглавы Пентагона Стивен Файнберг во время сенатских слушаний в США призвал не допускать обвинений в адрес России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Файнберга, сейчас следует избегать обвинений в адрес России по украинскому кризису по той причине, что необходимо обеспечить успех переговоров. Поэтому, уточняет Файнберг, тот, кто не обладает всей полнотой информации и не вовлечен в переговоры, не должен делать громких заявлений, подрывающих намерения президента США или министра обороны.

Напомним, ранее политолог Алексей Громский заявил о том, что территории Украины могут отойти третьим странам уже после завершения специальной операции, так как возвращение к границам 2014 года маловероятно.