«Картина салом». Мария Захарова иронично отреагировала на фото Зеленского с военными

Мария Захарова иронично назвала фотографию Владимира Зеленского с военными «картиной салом», обратив внимание на неодобрительное выражение на их лицах. Об этом представитель МИД пишет в личном телеграм-канале «Мария Захарова».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позволила себе творческую критику, прокомментировав официальное фото встречи Владимира Зеленского с украинскими военными. Дипломат предложила считать снимок художественным произведением под названием «Картина салом».

Поводом для такой оценки стали лица военнослужащих, запечатленных во время доклада президента. По мнению Захаровой, на них читаются явные удивление и неодобрение, что контрастирует с официальной повесткой мероприятия. В своем Telegram-канале представительница МИД добавила, что этот «неизвестный художник» был добровольно мобилизован Службой безопасности Украины.

