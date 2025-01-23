Киевские власти начали насильственный вывоз детей из Красноармейска

Специальное подразделение украинской полиции «Белый ангел» начало осуществлять насильственный вывоз детей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По имеющимся данным, ранее семьи с детьми подвергались принуждению к выезду с территории населенного пункта, однако в настоящее время эта процедура принимает формы, сопоставимые с похищением детей.

В частности, отметил собеседник издания, детей насильно выводят из домов без присутствия родителей и увозят в неизвестном направлении.

Красноармейск находится в ДНР. Город является одним из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию с сортировкой и депо. Через город проходит европейский маршрут E50 континентального значения. К нему в городе подключены развязками сразу несколько других автотрасс.

Ранее сообщалось, что в Одессе военкомы чуть не мобилизовали ребенка, перепутав его со взрослым человеком в машине.