Украинские военкомы чуть не мобилизовали ребенка

Сотрудники ТЦК в Одессе перепутали ребенка с уклонистом в машине. Видео инцидента опубликовал один из телеграм-каналов.

На кадрах видно, что военкомы остановили такси якобы для проверки документов. Когда они подошли ближе и открыли дверь, то увидели, что в машине сидит ребенок, а не предполагаемый уклонист. Тогда сотрудники ТЦК сказали, что они не могли сразу разглядеть того, кто находится в машине. Водителя и ребенка оставили в покое.

Ранее сообщалось о том, что украинские пограничники расстреляли мужчину, давшего им взятку за побег из страны.