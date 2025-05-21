Пекин выражает решительный протест в связи с согласованием Европейским союзом (ЕС) 17-го пакета санкций против России, куда также попали китайские компании. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

20 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Европы согласовали 17-й пакет ограничительных мер, касающихся не только РФ, но и стран, сотрудничающих с ней.

«Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий», — отметила Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай считает подобные меры недопустимыми, поскольку они нарушают принципы международного права и проводятся без одобрения ООН.

Мао Нин добавила, что Пекин придерживается политики мирного урегулирования украинского кризиса и не поставляет оружие сторонам конфликта, выступая за диалог и дипломатические решения. Она также призвала глав ЕС прекратить использовать практику «двойных стандартов» и заявила о подготовке ответных мер со стороны КНР.

Ранее финансист Иван Орлов объяснил бесполезность очередного пакета антироссийских санкций Брюсселя.